Сергей Собянин: Учебный год в Москве планируется провести в очном режиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти надеются провести новый учебный год очно. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, более 80 процентов учителей и преподавателей сделали прививку от коронавирусной инфекции.

— Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме с учетом того, что у нас больше 80 процентов педагогов, учителей сделали вакцину, — заявил мэр города.

Также он отметил, что столичные выпускники в 2021 году успешно сдали экзамены несмотря на дистанционный формат обучения. Такие результаты показывают, что московские школы сохраняют высокое качество образования.

Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» добавил, что в Московскую электронную школу за летний период ввели новые системы.

— Персональная настройка траектории учебы, портфолио, электронный дневник, электронный журнал новые. Новые возможности для контента: подгрузки самого лучшего образовательного контента даже с частных платформ, с которыми мы заключили соглашения, — подытожил мэр Москвы.

В субботу, 28 августа, Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу до конца сентября.