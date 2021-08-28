Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» будут работать до конца сентября
Павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу до конца сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
— Павильоны «Здоровая Москва» будут принимать до конца сентября. Пока была напряженная ситуация с ковидом, они работали только на вакцинацию. Но сейчас мы вернулись к обычному режиму, и вы можете сделать чек-ап без предварительной записи, — сказал глава города.
По словам мэра, теперь в павильонах можно обследоваться после перенесенного коронавируса. Он призвал сделать это, если с момента выздоровления прошло два месяца.
Сергей Собянин отметил, что посетителями 45 павильонов «Здоровой Москвы» за две недели стали более 30 тысяч москвичей. Наибольшей популярностью пользовались локации в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на Ходынском поле.
К слову, центр на Ангарской улице оказался самым посещаемым среди москвичей павильоном «Здоровая Москва».
С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.
С понедельника, 9 августа, в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.
Благодаря стабилизации эпидемической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Так, в программу обследований вошла углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.