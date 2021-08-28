Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» будут работать до конца сентября

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Павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу до конца сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Павильоны «Здоровая Москва» будут принимать до конца сентября. Пока была напряженная ситуация с ковидом, они работали только на вакцинацию. Но сейчас мы вернулись к обычному режиму, и вы можете сделать чек-ап без предварительной записи, — сказал глава города.

По словам мэра, теперь в павильонах можно обследоваться после перенесенного коронавируса. Он призвал сделать это, если с момента выздоровления прошло два месяца.

Сергей Собянин отметил, что посетителями 45 павильонов «Здоровой Москвы» за две недели стали более 30 тысяч москвичей. Наибольшей популярностью пользовались локации в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на Ходынском поле.

К слову, центр на Ангарской улице оказался самым посещаемым среди москвичей павильоном «Здоровая Москва».

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

С понедельника, 9 августа, в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Так, в программу обследований вошла углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.