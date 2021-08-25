Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван самый популярный павильон «Здоровая Москва»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Назван самый популярный павильон «Здоровая Москва»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
анградская улицаКарта всех событий

Самым посещаемым среди москвичей павильоном «Здоровая Москва» стал центр на Ангарской улице. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

По словам руководителя дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Безымянного, уже несколько недель в столичных павильонах «Здоровая Москва» жители города не только могут пройти удобную диспансеризацию, но и узнать о своих постковидных симптомах.

— За эти дни десятки тысяч москвичей прошли диспансеризацию, при этом чаще всего приходили на обследование в парк по Ангарской улице — здесь находится самый популярный павильон города, — сказал он.

Безымянный отметил, что большой популярностью также пользуется павильон у каскада прудов «Радуга» и парк на Ходынском поле, добавили в пресс-службе.

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

С понедельника, 9 августа, в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Так, в программу обследований вошла углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.

Читайте также:
МоскваВакцинацияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте