Назван самый популярный павильон «Здоровая Москва»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

анградская улица Карта всех событий

Самым посещаемым среди москвичей павильоном «Здоровая Москва» стал центр на Ангарской улице. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

По словам руководителя дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Безымянного, уже несколько недель в столичных павильонах «Здоровая Москва» жители города не только могут пройти удобную диспансеризацию, но и узнать о своих постковидных симптомах.

— За эти дни десятки тысяч москвичей прошли диспансеризацию, при этом чаще всего приходили на обследование в парк по Ангарской улице — здесь находится самый популярный павильон города, — сказал он.

Безымянный отметил, что большой популярностью также пользуется павильон у каскада прудов «Радуга» и парк на Ходынском поле, добавили в пресс-службе.

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

С понедельника, 9 августа, в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Так, в программу обследований вошла углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.