Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тело 15-летней девочки обнаружили в Башкирии

Виктория Сикерина

Происшествия
Тело 15-летней девочки обнаружили в Башкирии
Фото: СК РФ

В Башкирии пятнадцатилетняя школьница ушла к подруге на день рождения и не вернулся домой. В результате тело девочки со следами насильственной смерти нашли в яме. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Инцидент произошел в селе Питяково Бирского района. Сюда уже выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Гайнетдинов.

— Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры республики, — заявили в местной прокуратуре.

Отмечается, что планируется проведение проверки действий должностных лиц и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сотрудники СК рассказали, что уже задержали двоих подозреваемых. Ими стали жители села 21 года и 24 лет, которые сознались в преступлении.

— Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 29 августа, стало известно об исчезновении школьницы в Санкт-Петербурге. Поисками девочками занялись участники отряда «Лиза Алерт».

Читайте также:
Прокуратурапогиб ребенокБашкирия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте