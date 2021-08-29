Тело 15-летней девочки обнаружили в Башкирии

Фото: СК РФ

В Башкирии пятнадцатилетняя школьница ушла к подруге на день рождения и не вернулся домой. В результате тело девочки со следами насильственной смерти нашли в яме. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Инцидент произошел в селе Питяково Бирского района. Сюда уже выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Гайнетдинов.

— Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры республики, — заявили в местной прокуратуре.

Отмечается, что планируется проведение проверки действий должностных лиц и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сотрудники СК рассказали, что уже задержали двоих подозреваемых. Ими стали жители села 21 года и 24 лет, которые сознались в преступлении.

— Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 29 августа, стало известно об исчезновении школьницы в Санкт-Петербурге. Поисками девочками занялись участники отряда «Лиза Алерт».