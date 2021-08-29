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Новая пешеходная зона появится в Москворечье-Сабурове

Виктория Сикерина

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Новая пешеходная зона появится в Москворечье-Сабурове
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Каширское шоссе, 51Карта всех событий

Новая пешеходная зона появится на Каширском шоссе от дома № 51 до дома № 59 в Москве в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства в воскресенье, 29 августа.

В ведомстве отметили, что живописный променад расположится около Борисовского и Нижнего Царицынского прудов.

В проекте новой пешеходной зоны предусмотрена реконструкция детской игровой площадки, а также установка садовых качелей для отдыха. При этом рабочие обновят дороги и систему освещения, высадят деревья, кустарники и цветы. Работы по благоустройству завершатся уже в этом году, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что скверы и пешеходные маршруты появятся в ходе комплексного благоустройства возле 11 станций БКЛ и «Бутырской» на салатовой линии московского метро до конца 2021 года. Мэр добавил, что зона для мероприятий и отдыха уже появилась около станции «Петровский парк».

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