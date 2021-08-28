Сергей Собянин: Территорию около 11 станций метро благоустроят в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Театральная аллея Карта всех событий

Скверы и пешеходные маршруты появятся в ходе комплексного благоустройства возле 11 станций столичного метро до конца 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 августа.

— В этом году проводим комплексное благоустройство возле 11 станций БКЛ и «Бутырской» на салатовой линии, — написал глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что площадка для городских мероприятий и отдыха уже появилась возле «Петровского парка». Также специалисты обновили лестницы и благоустроили Московскую аллею.

Кроме того, дороги обновили вокруг станции «Народное Ополчение», также там установили навигацию и транспортные остановки, оборудованные Wi-Fi и зарядками.

— У (станции — прим. «ВМ») «Зюзино» привели в порядок зеленые насаждения, вдоль дороги к новой станции установили удобные лавочки для отдыха, — добавил Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время идут работы по благоустройству возле станций «Давыдково», «Аминьевская», «Сокольники», «Мичуринский проспект», «Электрозаводская», «Проспект Вернадского», «Воронцовская», «Новаторская» и «Бутырская».

На этой неделе Сергей Собянин и лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая осмотрели территорию будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Выхине. Они обсудили несколько мер по улучшению инфраструктуры района Вешняки, в частности, создание зеленых экранов.