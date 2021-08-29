ФСБ раскрыла имена украинцев, которые руководили казнями во время войны

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Стали известны имена руководителей казнями мирного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности».

По рассекреченным материалам, отряд «Украинская компания» Александра Родина занимался убийствами жителей. Сам Родин убил семерых, среди которых трое детей в возрасте до восьми лет.

Отряд, в состав которого входили украинцы, создали в июне 1942 года. Соответствующий указ отдал командир 134 пехотной дивизии Ганс Шлеммер. Каратели действовали в Орловской области и убили 170 человек.

Командир «Украинской компании» Николай Мирошниченко собственноручно убил около 50 мирных жителей. В 1941 году офицер сдался фашистской Германии. После войны его приговорили к военному трибуналу и расстрелу.

Отряд состоял из комендантского, минометного и двух стрелковых взводов, каждый их которых насчитывал 12 человек.

Александр Родин назвал имена карателей: командир первого взвода уроженец Украины Иван Баюров, командир второго взвода украинцев Иван Зеркало, командир третьего взвода Алексей Пересыпкин, командиры Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые каратели Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов, передает РИА Новости.

— В октябре 1942 года немцами направлен в лагерь военнопленных за то, что, напившись пьяным, с наганом бегал за немецкими солдатами, — рассказал Родин о Баюрове, который в одной из атак убил восемь женщин.

Осенью прошлого года заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны.