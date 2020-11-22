СК сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в годы ВОВ

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Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны.

— Возбуждение и расследование уголовных дел о совершенных злодеяниях — это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза, — рассказал он в ходе международного форума «Уроки Нюрнберга».

Федоров отметил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, дается правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, которые причастны к преступлениям.

Он подчеркнул, что зло должно быть наказано, оно должно получить не только юридическое, но моральное осуждение со стороны людей во всем мире, передает РИА Новости.

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