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СК сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в годы ВОВ
Фото: АГН «Москва»

СК сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в годы ВОВ

Юлия Курганова

История

Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров сообщил о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны.

— Возбуждение и расследование уголовных дел о совершенных злодеяниях — это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза, — рассказал он в ходе международного форума «Уроки Нюрнберга».

Федоров отметил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, дается правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, которые причастны к преступлениям.

Он подчеркнул, что зло должно быть наказано, оно должно получить не только юридическое, но моральное осуждение со стороны людей во всем мире, передает РИА Новости.

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уголовное дело о геноцидеСК РоссииВеликая Отечественная война
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