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Пловец Черняев выиграл золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Виктория Сикерина

Спорт
Пловец Черняев выиграл золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский спортсмен Дмитрий Черняев выиграл золото и установил мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом на Паралимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа.

Пловец выступил в классе SB4 с результатом одна минута 31,96 секунды, тем самым установил новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд установил спортсмен из Бразилии Даниэл де Фария Диас в 2021 году.

Серебряную медаль завоевал пловец из Колумбии Мойзес Фуэнтес Гарсия, отстав от лидера почти на четыре секунды, а бронзовую медаль — грек Антониос Цапатакис.

Отмечается, что еще один российский спортсмен Александр Молоко занял четвертое место.

Таким образом сборная России за Паралимпийские игры в Токио завоевала 47 наград, из которых 15 золотых.

В воскресенье, 29 августа, российская пловчиха Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль в соревновании на 50 метров на спине.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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