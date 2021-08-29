Более ста сортов многолетних растений высадят в Москве осенью

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллея Карта всех событий

Свыше ста сортов многолетних цветов украсят улицы столицы. Об этом сообщил в воскресенье, 29 августа, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Осенью на московских клумбах высадят свыше миллиона растений.

По словам главы ведомства, более 90 процентов многолетних цветов уже посажено. Завершить работы планируют до сентября.

— Для украшения столицы ежегодно выращивается свыше ста сортов многолетних растений. Ассортимент культур разнообразен и рассчитан таким образом, чтобы период декоративности цветочных композиций продолжался максимально долго — с ранней весны до поздней осени, — отметил Вячеслав Торсунов.

Он заявил, что в Москве особенно популярны клубы одновременно с многолетними и однолетними растениями. Такие расположились, например, на Манежной площади, в Ильинском сквере, на Ленинградском шоссе, подходах к ВДНХ, в парках «Алексеевская гора» и Северного речного вокзала.

Один из самых известных цветников в столице расположился на Манежной площади. Здесь растения высаживают в форме восточных орнаментов. Помимо этого, на площади представлены цветы из разных стран мира, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 28 августа, заммэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина сообщила, что специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками.