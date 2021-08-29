Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более ста сортов многолетних растений высадят в Москве осенью

Виктория Сикерина

Город
Более ста сортов многолетних растений высадят в Москве осенью
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллеяКарта всех событий

Свыше ста сортов многолетних цветов украсят улицы столицы. Об этом сообщил в воскресенье, 29 августа, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Осенью на московских клумбах высадят свыше миллиона растений.

По словам главы ведомства, более 90 процентов многолетних цветов уже посажено. Завершить работы планируют до сентября.

— Для украшения столицы ежегодно выращивается свыше ста сортов многолетних растений. Ассортимент культур разнообразен и рассчитан таким образом, чтобы период декоративности цветочных композиций продолжался максимально долго — с ранней весны до поздней осени, — отметил Вячеслав Торсунов.

Он заявил, что в Москве особенно популярны клубы одновременно с многолетними и однолетними растениями. Такие расположились, например, на Манежной площади, в Ильинском сквере, на Ленинградском шоссе, подходах к ВДНХ, в парках «Алексеевская гора» и Северного речного вокзала.

Один из самых известных цветников в столице расположился на Манежной площади. Здесь растения высаживают в форме восточных орнаментов. Помимо этого, на площади представлены цветы из разных стран мира, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 28 августа, заммэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина сообщила, что специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками.

Читайте также:
ОсеньМоскваклумбы и цветники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте