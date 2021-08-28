Наталья Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина.

По ее словам, на территории главного выставочного комплекса страны есть много природных достопримечательностей, которые являются объектами культурного наследия и оберегаются специалистами. К ним в том числе относятся каскад Каменских прудов, Мичуринский сад, дубовая и каштановая рощи, цветочные партеры Центральной аллеи.

— Специалисты приводят их в порядок и восстанавливают наравне с историческими павильонами и скульптурными композициями, — отметила заместитель мэра.

Мичуринский сад появился в 1939 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Сад носит имя известного советского биолога Ивана Мичурина, памятник ему установлен в центре ландшафтного комплекса.

Спустя несколько десятилетий после появления сада в нем уже росло свыше 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев. В 2017-2018 годах специалисты обновили территорию сада, а также высадили в нем новые растения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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