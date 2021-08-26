Фестиваль «Цветочный джем» пройдет на площадках гастрономических ярмарок Москвы

Фото: Оргкомитет фестиваля Цветочный джем

Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

С 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». Мероприятие пройдет на гастрономических площадках города. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в оргкомитете фестиваля.

— На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото (в любой день недели), но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам (с четверга по воскресенье), — говорится в сообщении.

Одна из локаций фестиваля будет находиться у станции метро «Площадь Революции». На этом пространстве, по замыслу авторов, должен появиться настоящий русский лес с березами, соснами и елями. В свою очередь рестораторы предложат посетителям блюда русской кухни: борщ, пироги и блины.

Переход от «Площади Революции» к Манежной площади ландшафтные дизайнеры превратят в липовую аллею в классическом русском стиле. Основу композиции составят шестиметровые липы, мини-розарии, а также яркие цветы.

1/4 Фото: Оргкомитет фестиваля «Цветочный джем» 2/4 Фото: Оргкомитет фестиваля «Цветочный джем» 3/4 Фото: Оргкомитет фестиваля «Цветочный джем» 4/4 Фото: Оргкомитет фестиваля «Цветочный джем»

Более подробно узнать о всех площадка фестиваля «Цветочный джем» можно на портале «Московские сезоны».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запланированный фестиваль будет проводиться с соблюдением антиковидных требований.