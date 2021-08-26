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Сергей Собянин заявил, что фестиваль «Цветочный джем» в Москве начнется 1 сентября

Анастасия Волоснова

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Сергей Собянин заявил, что фестиваль «Цветочный джем» в Москве начнется 1 сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фестиваль «Цветочный джем» откроется в столице 1 сентября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, 26 августа, во время осмотра площадки фестиваля «Московские сезоны» в районе Вешняки.

Фестиваль будет длиться до 1 октября.

— Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел, — отметил Сергей Собянин.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением антиковидных требований. Фестивальная площадка оформлена в футуристическом стиле. Рядом с ней был организован ландшафтный парк с детским городком, пишет агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь Парк культуры имени Горького с 26 по 29 августа приглашает жителей и гостей города на площадку Created in Moscow, организованную в рамках фестиваля «Российская креативная неделя».

А в городах Дмитров и Сергиев Посад Московской области 28 и 29 августа состоится фестиваль «Русская опера у стен монастыря». Театр «Геликон-опера» представит спектакль «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана.

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