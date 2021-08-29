Врачи рассказали, что поможет ребенку не заразиться COVID-19 в школе

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Придерживаться общепринятых мер профилактики коронавируса школьникам будет тяжело. Но соблюдение нескольких простых правил поможет не допустить вспышки заболеваемости в школах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

— Они все равно будут общаться друг с другом. Основное правило — не обниматься и не целоваться. Личные средства для ухода девочки часто передают друг другу — делать этого не надо. То есть никаких обменов помадой или расческами, например. У всех должны быть индивидуальные вещи. Второе — больший контроль должен быть со стороны учителей за эпидпроцессом в классе. Если у кого-то появляются кашель, насморк или температура, тут уже большое значение имеет вовремя выявленный источник инфекции, чтобы такого ребенка изолировать, — уточнил врач.

По мнению Евгения Тимакова, более взрослые школьники должны также сами анализировать свое состояние здоровья. При появлении любых симптомов недомогания ребенку нужно сразу сообщать об этом учителю. Других действенных вариантов, чтобы не допустить в школах вспышек коронавируса, считает специалист, нет.

Похожего мнения придерживается и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Как он добавил «ВМ», самый действенный способ, действительно, вовремя поставить диагноз заболевшему школьнику и изолировать его от остальных.

— Сейчас от коронавирусной инфекции защищены те, кто имеют к ней иммунитет, — это переболевшие или вакцинированные. За них можно быть спокойными независимо от того, о какой возрастной группе идет речь. Если число людей с иммунитетом достигает около 90 процентов, то можно вообще не прогнозировать вспышки заболеваемости в коллективе. Еще в июне ВОЗ заявила о том, что нужно начать иммунизацию детей. Но у нас в стране до сих пор вопрос их вакцинации остается дискутабельным, — отметил Эдуард Шунков.

Также собеседник «ВМ» считает, что можно установить в учебных классах средства для обеззараживания воздуха закрытого типа, которые могут работать в присутствии людей и не будут создавать высокий уровень шума.

Ранее специалисты Минздрава отнесли школьников к группе риска по тяжелой форме коронавируса. На сегодняшний день они насчитали более 500 тысяч заразившихся COVID-19 несовершеннолетних.