Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев внезапно умер в столичном фитнес-клубе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На 62-м году жизни от внезапной остановки сердца скончался бывший депутат Государственный думы РФ Михаил Ненашев. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 29 августа в одном из фитнес-клубом на западе столицы.

— По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца, — сказал источник.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает агентство.

Михаил Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Козловка Воронежской области. В 1990–1991 годах он учился в Военно-политической академии имени Ленина, а в 1993 году окончил специальное отделение социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2007–2011 годах Ненашев был депутатом Государственной думы пятого созыва. Также он возглавлял Общественное движение поддержки флота.