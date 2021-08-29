Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев внезапно умер в столичном фитнес-клубе
На 62-м году жизни от внезапной остановки сердца скончался бывший депутат Государственный думы РФ Михаил Ненашев. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел днем 29 августа в одном из фитнес-клубом на западе столицы.
— По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца, — сказал источник.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает агентство.
Михаил Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Козловка Воронежской области. В 1990–1991 годах он учился в Военно-политической академии имени Ленина, а в 1993 году окончил специальное отделение социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2007–2011 годах Ненашев был депутатом Государственной думы пятого созыва. Также он возглавлял Общественное движение поддержки флота.