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Синоптики предупредили россиян о приходе осенней погоды с 2 сентября

Василий Плиткин

Общество
Синоптики предупредили россиян о приходе осенней погоды с 2 сентября
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Холодная погода и дожди с сильным ветром придут в центральную часть России с 2 сентября, сообщил в воскресенье, 29 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— 2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень, — сказал специалист.

По его словам, ночью температура воздуха понизится до плюс 8–13 градусов, а днем будет не выше плюс 11–16 градусов.

Особенно похолодание коснется жителей северо-запада страны, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до нуля — пяти градусов тепла.

Тишковец добавил, что первый мокрый снег может пройти в эти дни в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, а также в Карелии и Коми, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что к 1 сентября в столице начнет меняться погода, постепенно она будет приближаться к температурным нормам начала осени. Несмотря на это, в День знаний стоит ожидать еще достаточно комфортных показателей.

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