Один человек погиб в массовом ДТП в Подольске

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Грузовик столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями на 53-м километре автодороги М2 «Крым» в Подмосковном Подольске. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказали им всю необходимую помощь.

На месте дорожного инцидента работают сотрудники экстренных служб, передает «Подмосковье сегодня».

В субботу, 28 августа, на Старошереметьевском шоссе произошла авария с участием грузовика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного министерства транспорта. Причиной ДТП стало то, что водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты и зацепил конструкцию путепровода.