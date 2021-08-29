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Один человек погиб в массовом ДТП в Подольске

Василий Плиткин

Происшествия
Один человек погиб в массовом ДТП в Подольске
Фото: mos.ru

Грузовик столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями на 53-м километре автодороги М2 «Крым» в Подмосковном Подольске. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказали им всю необходимую помощь.

На месте дорожного инцидента работают сотрудники экстренных служб, передает «Подмосковье сегодня».

В субботу, 28 августа, на Старошереметьевском шоссе произошла авария с участием грузовика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного министерства транспорта. Причиной ДТП стало то, что водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты и зацепил конструкцию путепровода.

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