Форум «Армия-2021» в Подмосковье посетили более 1,7 миллиона человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международный военно-технический форум «Армия-2021» завершил свою работу в Подмосковье в субботу, 28 августа, его посетителями стали более 1,7 млн человек.

Минобороны России заключило на форуме более 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 миллиардов рублей.

В выставке форума приняли участие 60 зарубежных компаний и организаций из 12 стран мира.

В рамках мероприятия было проведено 87 двусторонних встреч, в экспозиции участвовали почти 1,5 тысячи предприятий и организаций, представивших более 28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения. Научно-деловая программа состояла из 211 мероприятий, что на 25 больше, чем в прошлом году, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу форума.

Несколько военно-технических новинок участники форума показали на открытой площадке в рамках спецэкспозиции «Арктика».