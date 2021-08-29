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Пострадавших при взрыве газа в Махачкале детей госпитализировали с 50% ожогов тела

Дети, оказавшиеся рядом с эпицентром взрыва газа в Махачкале, находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в тяжелом состоянии, сообщили пресс-службе Минздрава региона.

По информации медиков 12-летний мальчик получил 55% ожогов тела, второй подросток, которому 13 лет, — 55%. Они оба находятся в реанимации.

В пятницу, 28 августа, на улице Новокаякентская в Махачкале в нежилом помещении взорвался газ. Двое проходивших мимо подростков получили тяжелые травмы, сообщает НСН.

Прокуратура Дагестана инициировала проверку в связи с инцидентом. Если будут выявлены основания, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

11 августа один человек погиб и еще двое пострадали в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в городе Краснодаре.