Россиян предупредили о первом снеге в начале сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В некоторых регионах РФ в начале сентября может выпасть мокрый снег, а Центральную Россию ожидает глубокая осень. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».

Наступление осенней погоды синоптики в центральных областях синоптики обещают 2 сентября. Температура не будет подниматься выше плюс 16 градусов, а в ночное время будет держаться на уровне в 11-12 градусов выше ноля.

После температура и вовсе упадет до плюс 7-12 градусов днем и плюс 3-8 градусов ночью.

— ... что на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод!, — предупреждают специалисты.

Понижение температуры будет сопровождаться осадками и сильным ветром, поэтому будет казаться, что погода еще холоднее.

Мокрый снег стоит ожидать в Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Коми, Вологодчине, а также в Кировской, Костромской, Тверской, и Ярославской областях. Произойдет это из-за серьезного похолодания, температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

— Очень ветрено будет на северо-западе России, где в порывах скорость ветра увеличится до штормовых 17-22 метров в секунду, — предупреждает центр «Фобос».

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о наступлении осенней погоды в Москве. По его словам, ночью температура воздуха понизится до плюс 8–13 градусов, а днем будет не выше плюс 11–16 градусов.