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Ледовый дворец «Арктика» построили в Ново-Переделкине

Михаил Алимов

Город
Ледовый дворец «Арктика» построили в Ново-Переделкине
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Новоорловская улица, 7В Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино построили ледовый дворец «Арктика». Это одноэтажное здание, чья площадь составляет около 13 тысяч километров. Дворец расположился в доме 7в на Новоорловской улице.

— Ледовый дворец будет узнаваемым благодаря своим необычным фасадам, которые украшают косые полосы, расположенные под разными углами. Они напоминают следы от коньков на льду. Здесь будут функционировать четыре большие ледовые арены с просторными раздевалками, бассейн, тренажерный и игровой залы, зал хореографии, ресторан, — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Во дворце станут заниматься ученики школы хоккея «Красная машина — Арктика». Набирать в нее начнут с трех лет, а уже в пятилетнем возрасте ребята станут заниматься по национальной программе подготовки «Красная машина». По ней ученики будут заниматься на льду, в тренажерных и игровых залах, и бассейнах.

Кроме того, во дворце будут школы плавания дле детей и взрослых, а также школа фигурного катания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Его возвели за счет внебюджетных средств с привлечением инвесторов.

Недавно заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию еще одного Ледового дворца в районе Ново-Переделкино. Отмечается, что он расположен вблизи деревни Орлово.

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