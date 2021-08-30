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Байден сообщил, что ураган «Ида» в США станет «разрушительным»

Михаил Алимов

В мире
Байден сообщил, что ураган «Ида» в США станет «разрушительным»
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана «Ида» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

В воскресенье ураган достиг Луизианы. Он имеет четвертый из пяти класс опасности и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

— Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы ребята - в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, еще дальше на восток - примите меры предосторожности, — рассказал Байден во время посещения Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.

По его словам, заготовлены 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды и электрогенераторы. Для помощи пострадавшим сформированы 13 спасательных команд численностью до 13 человек. Также помогать будут и свыше 1000 бригад скорой помощи, передает РИА Новости.

В Луизиане из-за урагана уже остались без света около 167 тысяч человек, которым необходима помощь.

Недавно сообщалось о еще одном стихийном бедствии. На юге Гаити произошел сильный шторм, который назвали «Грейс». Четыре человека погибли из-за него, еще один признан пропавшим без вести.

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