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Четыре человека погибли из-за шторма «Грейс» на юге Гаити

Михаил Алимов

В мире
Четыре человека погибли из-за шторма «Грейс» на юге Гаити
Кадр из фильма «Идеальный шторм»

На юге Гаити произошел сильный шторм, который назвали «Грейс». Четыре человека погибли из-за него, передает в среду, 18 августа, газета Le Nouvelliste.

Еще один человек признан пропавшим без вести.

В субботу,14 августа, образовалась тропическая депрессия с одноименным названием, позже переросшая в Атлантическом океане в полноценный шторм. В среду шторм перерос в ураган первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган движется в сторону мексиканского штата Кинтана-Роо.

Гаити продолжает страдать от стихийных бедствий.

Недавно сообщалось, что число погибших в результате произошедшего в субботу, 14 августа, землетрясения на Гаити возросло до 1297 человек.

Эпицентр землетрясения, магнитудой 7,2, находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2 балла. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли.

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе. В провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба местные исследователи зафиксировали соответствующие данные.

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