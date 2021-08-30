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Почти тысячу земельных участков реализовали на торгах в Подмосковье за 2021 год

Михаил Алимов

Общество
Почти тысячу земельных участков реализовали на торгах в Подмосковье за 2021 год
Фото: pixabay.com

В Московской области за 2021 год реализовали на торгах 996 земельных участков. Их используют под жилищное строительство и ведение личных хозяйств, передает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Их общая площадь составляет свыше 1690 гектаров. При этом 871 участок взяли в аренду, а 125 приобрели на постоянной основе.

Доход органов местного самоуправления от сделок составил 218 миллионов рублей, передает РИАМО.

На данный момент для всех желающих поселиться в Подмосковье доступны 417 предложений о покупке земельных участков в разных частях региона. Московская область остается одним из привлекательных регионов для жизни.

Недавно сообщалось, что Москва выставила на продажу 15 участков для частной жилой застройки. Землю выделят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), а также на севере и востоке города. На участках будущие хозяева смогут построить дома высотой до 15 метров, а также разместить гаражи и хозяйственные объекты, разбить цветники и огороды.

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