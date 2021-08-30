Более шестисот тысяч человек остались без света в США из-за урагана

Кадр из фильма «Навстречу шторму»

В американском штате Луизиана из-за урагана «Ида» более 600 тысяч человек остались без электричества. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.

По данным ресурса, без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

В воскресенье ураган достиг Луизианы. Он имеет четвертый из пяти класс опасности и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

До этого президент США Джо Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана «Ида» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.