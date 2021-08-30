Портал «Наш город» помогает москвичам решить проблемы с уходом за зелеными насаждениями

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Более 40 тысяч обращений москвичей по поводу проблем в районах на портале «Наш город» решили городские службы в этом году. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом.

— Чинятся кровли и лифты, благоустраиваются дворы, приводятся в порядок остановки общественного транспорта. Востребованность ресурса подтверждает постоянный рост количества пользователей портала и доступных тем, многие из которых предлагают москвичи. Вместе мы делаем наш город лучше, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Больше всего жалоб поступило на отсутствие травяного покрова и вытоптанные или сожженные газоны. Также горожане помогли решить более четырех тысяч проблем, связанных с нескошенной травой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что жители Москвы пожаловались на «атаку» испанских слизней-гигантов в городе. Брюхоногие моллюски особенно пристрастились к кустарникам и газонам.