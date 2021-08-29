Москвичи пожаловались на нашествие рыжих слизней-гигантов

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Жители Москвы пожаловались на «атаку» испанских слизней-гигантов в городе. Брюхоногие моллюски особенно пристрастились к кустарникам и газонам.

У таких слизней нет врагов в естественной природе столицы. Местные ежи и птицы не питаются ими, что затрудняет истребление испанских улиток, передают «Вести.Ru».

Оранжевый уровень опасности: испанские слизни атакуют столицу.



Москвичи жалуются на испанских рыжих слизней, которые уничтожают газоны и объедают кустарники. Незваные гости из Европы успели наследить во многих районах столицы и Подмосковья. pic.twitter.com/iI51Hb7SIW — ВЕСТИ (@vesti_news) August 28, 2021

В пятницу, 27 августа, зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян рассказал, как испанские слизни появились в нашей стране и какой вред могут нанести. По его словам, данные представители токсичны, их никакие животные стараются не есть, что позволяет им размножаться бесконтрольно.

Также в августе мохноногие пчелы поселились в историческом парке «Кузьминки-Люблино» в Москве. Обычно такие пчелы появляются на свет летом и сразу же начинают собирать нектар. Особенно любимые травы мохноногих пчел — цикорий и васильки.