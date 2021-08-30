Движение перекроют на участке Гончарной улицы в Москве из-за киносъемок

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Гончарная улица Карта всех событий

На участке Гончарной улицы в Москве 5 сентября перекроют движение. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

— Перекрытие в связи с проведением киносъемок будет введено 5 сентября с 8:00 до 22:00 на ул. Гончарная от дома 3, строения 3 до дома 11, стр. 1, — передает сообщение центра агентство городских новостей «Москва».

Также из-за киносъемок перекроют Рюмин переулок в месте его пересечения с Гончарной улицей.

Недавно сообщалось, что на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО Москвы временно изменится схема движения. Москвичей призывают заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись ко всем изменениям в схеме движения.