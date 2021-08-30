Воробьев сообщил о готовности школ Подмосковья к учебному году в очном режиме

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Московской области все школы готовы к началу учебного года, который пройдет в очном формате. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Все штатно, все готово. Все идет по плану, и я надеюсь, что ничто не помешает начать нам учебный год очно. На каждом входе в школах мы ставим контроль температуры, чтобы ребята тоже знали, что в школу надо прийти здоровым и грызть гранит науки, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

До этого сообщалось, что более 83 тысяч российских школ и детских садов готовы к новому учебному году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении к МЧС, МВД и Росгвардии отметила, что в стране необходимо обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ и достойно подготовить образовательные учреждения.