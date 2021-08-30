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Врач рассказал, от каких продуктов следует отказаться перед прививкой от коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач рассказал, от каких продуктов следует отказаться перед прививкой от коронавируса
Фото: pixabay.com

Перед вакцинацией от коронавируса лучше не пробовать новых продуктов, отказаться от сладкого и не переедать. Об этом в понедельник, 30 августа, заявил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

— Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови, — рассказал он.

По его словам, чем меньше сахара в крови, тем лучше человек будет себя чувствовать после прививки.

Специалист отметил, что лучше употреблять только знакомую пищу, вплоть до продукции конкретного производителя. Не стоит пробовать ничего нового и способного вызвать аллергию.

Потребление фруктов Харлов рекомендует снизить вдвое.

— Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Скорее всего, плохо повлияют (на самочувствие после прививки – прим. «ВМ») банан, виноград. Дыня перед прививкой – плохая идея, потому что она аллергенна, более аллергенна, чем тот же арбуз, — рассказал он в интервью «Радио Sputnik».

Этих же правил врач рекомендовал придерживаться и первые две недели после процедуры, потому что в этот период формируется иммунитет.

До этого ученые сравнили шансы попасть в больницу у привитых и непривитых от COVID-19. Люди без прививки от коронавируса имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с этим диагнозом, чем привитые.

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