Американские ученые сравнили шансы попасть в больницу у привитых и непривитых от COVID-19

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Люди без прививки от коронавируса имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с этим диагнозом, чем привитые. Об этом говорят данные исследования ученых американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Кроме того, у непривитых в пять раз выше риск заразиться COVID-19. Ученые сравнивали данные по заболеваемости в Лос-Анджелесе. Из всех заболевших у четверти была сделана прививка, у трех процентов курс был не окончен. Оставшиеся заболевшие не делали прививку вообще.

Кроме того, специалисты подтвердили результаты еще одного своего исследования, гласившего, что штамм «дельта» снижает эффективность вакцин от коронавируса. По полученным данным, эффективность вакцин против нового штамма составила всего 66 процентов, вне зависимости времени прохождения вакцинации, передает портал Axios.

Недавно ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19. После изучения 43-х образцов ученые выявили девять самых мощных нейтрализующих частиц и протестировали их на грызунах. Оказалось, что самый эффективный SARS2-38 может бороться с такими штаммами коронавируса, как «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Кроме того, он может мешать распространению редких мутаций.