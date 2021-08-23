Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Американские исследователи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать все существующие мутации коронавируса. Исследование ученых из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе было опубликовано на официальном портале вуза.

После изучения 43-х образцов ученые выявили девять самых мощных нейтрализующих частиц и протестировали их на грызунах. Оказалось, что самый эффективный SARS2-38 может бороться с такими штаммами коронавируса, как «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Кроме того, он может мешать распространению редких мутаций.

SARS2-38 обладает возможностью нейтрализации вируса при низкой концентрации. Это происходит, так как SARS2-38 присоединяется к неизменной части спайкового белка вируса, говорится на сайте.

До этого директор центра Александр Гинцбург сообщил, что у Центра имени Гамалеи есть заготовки для изменения вакцины «Спутник V» под новые штаммы коронавируса. В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.