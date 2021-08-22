Гинцбург сообщил о готовности Центра имени Гамалеи к обновлению вакцины

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У Центра имени Гамалеи есть заготовки для изменения вакцины «Спутник V» под новые штаммы коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

— Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали. И в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину), мы к этому готовы, — рассказал он.

По его словам, в данный момент для этого необходимости нет: «Спутник V» и так успешно защищает организм от существующих штаммов COVID-19, передает ТАСС. На данный момент препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

«Спутник Лайт» могут использовать и при вакцинировании людей старше 60 лет. Разрешение на это дали эксперты, заявил в субботу, 21 августа, Мурашко.