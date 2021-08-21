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Эксперты разрешили пожилым людям привиться вакциной «Спутник Лайт»

Михаил Алимов

Общество
Эксперты разрешили пожилым людям привиться вакциной «Спутник Лайт»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

«Спутник Лайт» могут использовать и при вакцинировании людей старше 60 лет. Разрешение на это дали эксперты, заявил в субботу, 21 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет. Для повторной вакцинации она преимущественно используется, — цитирует его слова РИА Новости.

Недавно министр сообщил, что более 43 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Для ускорения победы над пандемией и сохранения собственного здоровья и здоровья близких стоит пройти процедуру вакцинации. 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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