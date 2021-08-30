Владимир Ефимов рассказал о росте промышленного производства в Москве

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Индекс промышленного производства столицы по итогам семи месяцев 2021 года увеличился на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост в обрабатывающих отраслях городской промышленности с начала года составил 26,3 процента. Это произошло за счет увеличения объемов производства текстильной продукции, бумажных изделий, электрооборудования, химических и лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве продолжается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности — с января по июль рост составил 26,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется развитием в столице производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции, — рассказал заммэра.

По словам Владимира Ефимова, также в столице выросло производство отдельных видов потребительских товаров, в частности одежды и автомобилей.

От динамики обрабатывающей промышленности значительно зависит индекс промышленного производства Москвы — за семь месяцев этого года он вырос на 25,3 процента по сравнению с показателем того же периода 2020 года, — отметил заместитель мэра.

С начала 2021 года удвоился объем производства бумаги и бумажных изделий, что связано с активным развитием сервисов доставки на фоне увеличения сегмента онлайн-торговли, а также с использованием картонной упаковки вместо пластиковой. По данным Data Insight, в июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания в России увеличили количество принятых заказов в 3,3 раза по сравнению с июлем прошлого года.

— Существенный рост в январе — июле этого года наблюдался также в производстве текстильных изделий: сегмент вырос в 2,4 раза. На 61,7 процента увеличился выпуск одежды: в настоящее время на территории Москвы работает сразу несколько крупных фабрик, специализирующихся на производстве текстильных изделий и одежды, а также продукции для нужд государственных служб, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что столичное производство химических веществ и продуктов за этот период выросло на 42 процента по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, а лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 35,2 процента.

Увеличение на 71,1 процента объемов производства электрического оборудования обусловлено активным обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи. На рост также повлияло расширение инфраструктуры центров обработки данных в Московском регионе. Кроме того, за семь месяцев этого года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 57,5 процента.

На увеличение объемов производства столичных компаний влияет реализуемая городом политика по поддержке промышленных предприятий. Она позволяет сохранять положительную динамику выпуска продукции и стимулирует компании инвестировать в свое развитие.

Москва предлагает бизнесу целую систему мер поддержки. Например, инвестиционно-активным предприятиям может быть присвоен статус промышленного комплекса. Он дает возможность снизить региональную ставку налога на прибыль с 17 процентов до 13,5 процента, уменьшить наполовину сумму налога на недвижимость, на 80 процентов снизить налог на землю. Арендная ставка для промкомплексов составляет 0,3 процента от кадастра, тогда как текущая ставка — 1,5 процента. Сэкономленные средства компании вкладывают в развитие производства: за последние пять лет инвестиции 60 московских промкомплексов составили 34,3 млрд рублей.