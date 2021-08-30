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Энергетики рассказали, сколько электричества нужно на освещение Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Энергетики рассказали, сколько электричества нужно на освещение Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На освещение улиц столицы в сутки с самой короткой ночью необходимо 450 тысяч киловатт-часов электрической энергии, а в сутки с максимально длинной ночью — 1,5 миллиона киловатт-часов. Об этом рассказал генеральный директор «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) Евгений Прохоров.

Он отметил, что в Москве суммарная мощность приборов наружного освещения превышает 90 тысяч киловатт.

— Конечно, объемы также напрямую зависят от сезона. Если взять максимальные и минимальные значения длительности светового дня летом и зимой, то потребление электрической энергии на городское освещение за сутки в самую короткую ночь летом составляет 450 тысяч киловатт-часов, а в самую продолжительную ночь зимой — 1,5 миллиона киловатт-часов, соответственно разница более чем в три раза, — приводит слова Прохорова РИА Новости.

По его словам, объемы потребления электроэнергии на освещение Москвы остаются неизменными последние пять–шесть лет. Несмотря на увеличение количества фонарей, это стало возможным благодаря энергоэффективным светильникам и умным технологиям.

Глава ОЭК рассказал, что в систему городского освещения с 2016 года активно внедряют светодиодные светильники, в настоящее время на них приходится уже четвертая часть всех приборов.

Также, по словам Прохорова, экономии электроэнергии способствует совершенствование системы городского управления и контроля за освещением. Если раньше могли часто упустить факт горения светильников днем, то сейчас система автоматизирована.

— Наши диспетчеры в удаленном формате отслеживают, где и какой фонарь горит, и сразу направляют туда специалистов для устранения проблемы. Плюс, строго отслеживается работа самих бригад, что также позволяет экономить время устранения неисправности, — дополнил он.

Прохоров добавил, что ОЭК оснащает уличные светильники специальными контроллерами мониторинга работоспособности и индивидуального управления, благодаря которым можно включать и выключать лампы дистанционно по расписанию или по команде диспетчера.

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