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Более 400 килограммов браконьерской икры обнаружили на берегу реки на Камчатке

Анастасия Волоснова

Общество
Более 400 килограммов браконьерской икры обнаружили на берегу реки на Камчатке
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тайник с 415 килограммами браконьерской красной икры обнаружили инспекторы на реке Кихчик на Камчатке. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

Проверочные мероприятия провели сотрудники Усть-Большерецкого отдела рыбоохраны.

— Сотрудниками Усть-Большерецкого отдела рыбоохраны совместно с общественными инспекторами в ходе рейдового мероприятия на реке Кихчик был обнаружен тайник, в котором находилось 17 куботейнеров с икрой лососевых видов рыб общим весом 415 килограммов, — сообщили в пресс-службе.

По данному факту было возбужденно административное производство, добавили в управлении. При этом икра была изъята и отправлена на ответственное хранение, пишет ТАСС.

В пятницу, 20 августа, столичная полиция изъяла более 400 килограммов немаркированной рыбной продукции.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли рыбу семейства осетровых и икру. Указанные виды рыб занесены в Красную книгу России, их добыча, предположительно, осуществлялась браконьерским способом.

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