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Более 400 килограммов рыбных деликатесов изъяла полиция в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Более 400 килограммов рыбных деликатесов изъяла полиция в Москве
Фото: Pixabay

Столичная полиция изъяла более 400 килограммов немаркированной рыбной продукции. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли рыбу семейства осетровых и икру. Указанные виды рыб занесены в Красную книгу России, их добыча, предположительно, осуществлялась браконьерским способом. Документы на рыбную продукцию отсутствовали.

— Изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы, — заключила Волк.

Видео: МВД России по Москве

В ведомстве отметили, что полиция проводит расследование дела с признаками преступления, предусмотренного уголовной статьей «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу».

В понедельник, 16 августа, специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявили более 110 килограммов санкционных сыров на Даниловском рынке в столице.

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