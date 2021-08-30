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Определены первые три специальности для обучения в Московской технической школе

Василиса Чернявская 

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Определены первые три специальности для обучения в Московской технической школе
Фото: Пресс-служба

Первыми тремя специальностями для обучения по направлению «Технологии связи» в Московской технической школе стали «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые коммуникации». Обучение, которое продлится от трех до шести месяцев, стартует в конце сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московская техническая школа — масштабный образовательный проект, который позволит повысить квалификацию инженеров, работающих на промышленных предприятиях Москвы, в соответствии с задачами, которые ставит перед ними реальный сектор экономики. Обучение доступно для промпредприятий столицы, которые хотят повысить кадровый потенциал своих сотрудников.

— В Московской технической школе будет несколько направлений переподготовки специалистов: от беспилотного транспорта до аддитивных технологий. Уже открыт набор на образовательные программы по пилотному направлению «Технологии связи»: всего в течение трех лет мы планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения, — рассказал заммэра.

Владимир Ефимов уточнил, что обучение стартует в конце сентября и будет проходить от трех до шести месяцев.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, длительность обучения по каждому курсу составит 72 академических часа. Первую половину программы займут лекции и практические занятия, оставшиеся 36 академических часа — изучение дополнительных материалов, выполнение заданий и консультации с преподавателями

— Обучение пройдет на базе МТУСИ, по завершении программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца, — добавил он.

Обучение по специальности «Квантовые коммуникации» сегодня является единственной российской программой, по которой готовят кадры на реально действующей квантово-защищенной сети. Программа позволит подготовить практико-ориентированных специалистов, способных строить и эксплуатировать подобные сети.

Благодаря программе «Системы беспроводной связи 5G» специалисты смогут повысить свою эффективность в эксплуатации данных технологий и увеличить гибкость создания добавочной стоимости в промышленной сфере. Полученные компетенции по программе «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» позволят эксплуатировать оборудование современных SDN сетей и обеспечивать функционирование инфокоммуникационного оборудования телекоммуникационных сетей.

— Цель Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), как партнера образовательного кластера «Московская техническая школа» по направлению «Технологии связи», — дать людям новые знания, необходимые для работы в цифровом обществе. Мы готовы предложить инфраструктуру МТУСИ, наше материально-техническое оснащение, опыт наших преподавателей и партнеров, чтобы процесс подготовки кадров был качественным, оперативным и интересным, — рассказал декан факультета «Сети и системы связи» Юрий Миронов.

Стать участником проекта можно на сайте «Агентства промышленного развития Москвы», которое курирует проект, либо в специальном разделе на Инвестиционном портале города Москвы.

технологииОбразованиеВладимир Ефимов
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