Для медучреждений Москвы закупили 25 новых аппаратов ЭКМО

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Столичные власти закупили 25 высокотехнологичных аппаратов ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), помогающим пациентам с острой сердечной и дыхательной недостаточностью, в том числе при осложнениях с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Использование врачами систем вспомогательного кровообращения помогает спасать жизни пациентам в самых тяжелых ситуациях. Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи. Аппараты ЭКМО - это оборудование экстра-класса, применять которое могут только специалисты самой высокой подготовки в редких ситуациях. И в Москве пациенты по показаниям всегда могут рассчитывать на такую помощь, — приводит слова Анастасии Раковой ТАСС.

Она отметила, что 17 аппаратов ЭКМО поставили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: имени С. С. Юдина, имени И. В. Давыдовского, имени Н. И. Пирогова, имени В. В. Вересаева, имени Ф. И. Иноземцева, имени О. М. Филатова, имени М. П. Кончаловского, имени С. П. Боткина, имени В. М. Буянова, а также НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также новые системы поступили в стационары, перепрофилированные для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, среди которых больница в Коммунарке и городская клиническая больница №52.

В ближайшем будущем новое оборудование появится в двух реанимационных автомобилях Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, благодаря чему в них можно будет проводить сложные реанимационные процедуры по пути в клинику. Экстракорпоральная мембранная оксигенация требуется для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении.

— С помощью аппаратов ЭКМО у пациентов создается искусственная циркуляция крови, в процессе чего из нее удаляется углекислый газ и происходит насыщение кислородом. Пока аппарат выполняет функцию легких, организм не тратит на это свои ресурсы, и врачи имеют возможность сфокусироваться на основном заболевании. Выполнять подключение пациента к аппарату и контролировать его состояние может только высокоспециализированная бригада по исключительным показаниям. Из-за редкости применения имеющиеся аппараты ЭКМО полностью покрывают потребность всего мегаполиса, — отметила Анастасия Ракова.

В столице функционирует сосудистая сеть на базе 27 многопрофильных стационаров. В этих отделениях оказывается экстренная и плановая помощь пациентам с инсультом, инфарктом, остром коронарном синдроме.