Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дождь и потепление придут в Москву 30 августа

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Дождь и потепление придут в Москву 30 августа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В понедельник, 30 августа, в столичном регионе будут идти дожди, а температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Погоду в регионе будет определять антициклон. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, в Подмосковье — до плюс 22-27 градусов.

Ветер будет восточным, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — 65 процентов, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что к 1 сентября в столице начнет меняться погода, постепенно она будет приближаться к температурным нормам начала осени. Несмотря на это, в День знаний стоит ожидать еще достаточно комфортных показателей.

Читайте также:
Погодатемпература воздухасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте