Дождь и потепление придут в Москву 30 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В понедельник, 30 августа, в столичном регионе будут идти дожди, а температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Погоду в регионе будет определять антициклон. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, в Подмосковье — до плюс 22-27 градусов.

Ветер будет восточным, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — 65 процентов, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что к 1 сентября в столице начнет меняться погода, постепенно она будет приближаться к температурным нормам начала осени. Несмотря на это, в День знаний стоит ожидать еще достаточно комфортных показателей.