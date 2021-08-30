Провидец рассказал о перспективах брака Шаляпина с канадской миллионершей

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Союз певца Прохора Шаляпина и 42-летней миллионерши Татьяны Клаудии Девис ждет множество препятствий, однако их брак может иметь будущее. Такой прогноз сделал рунический провидец Игорь Вечерский.

Он отметил, что тяжелое течение коронавируса у предпринимательницы может отразиться на планах по продолжению рода, из-за чего у пары возникнут разногласия. Вместе с тем, по словам Вечерского, в этом браке каждая сторона может получить необходимые качества от другой.

— Не всем по душе их пара, существуют завистники и конкуренты, которые попытаются разрушить ее с помощью различных энергетических практик. Что может привести к сокращению продолжительности их совместного жизненного пути, внеся разлад в отношения. Хотя в любом случае, супруги будут иметь возможность сохранить хорошие отношения, так как у них хороший потенциал совместимости, — приводит слова провидца издание «Слово и дело».

На прошлой неделе стал известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Вскоре после этого события предпринимательницу госпитализировали с COVID-19. В настоящий момент у нее 80 процентов легких. Она находится в коме под аппаратом ИВЛ, сообщал Пятый канал.