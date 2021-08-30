Скончался Герой России Роман Шадрин

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Герой России, генерал-майор запаса Роман Шадрин скончался в Екатеринбурге на 55-м году жизни. Об этом рассказал в понедельник, 30 августа, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, Шадрин работал у него помощником на протяжении последних лет.

Шадрин умер утром 30 августа в возрасте 54 лет.

— Да, умер сегодня утром, — сообщил Бидонько.

Он пояснил, что Шадрин долгое время болел и находился в больнице. Причина его смерти не была названа, пишет ТАСС.

Шадрин является одним из руководителей общественной организации «Герои Урала». С 1988 года он служил в армии. Шадрин получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время выполнения спецзадания в первую чеченскую войну. Позднее Шадрин ушел в политику — в 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга.