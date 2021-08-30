В Минэкономразвития предложили перенести мусорную реформу

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Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) с 2022 на 2024 год. Об этом сообщается в заключении ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Мусорная реформа предусматривала утилизацию производителями товаров и их упаковок. В противном случае промышленникам пришлось бы платить экосбор. В Минэкономразвития отметили, что запланированный срок начала реформы «представляется нереализуемым».

Решение министерство вынесло на основе данных анализа замечаний от компаний, ассоциаций и деловых союзов.

— То, что происходит в настоящее время, — это яркий пример затягивания ассоциациями процесса принятия нормативных актов, необходимых для того, чтобы Россия продвинулась на пути создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, — пояснил РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители некоторых регионов отметили, что они уже научились разделять отходы и всегда утилизируют их в разные баки. Но они опасаются, что в итоге все это попадает не на переработку, а на одну свалку.

По мнению Путина, это недопустимо. Наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования. Нести ответственность за это должны региональные операторы по вывозу отходов.