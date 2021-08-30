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«Если он взорвется, мало не покажется»: эксперт назвал места в России, где стоит ждать извержений вулканов

Анна Михалюк

Общество
«Если он взорвется, мало не покажется»: эксперт назвал места в России, где стоит ждать извержений вулканов
Фото: pixabay.com/ru

Вулканолог, доктор наук и профессор РАН Павел Плечов рассказал, где в России стоит ждать извержений вулканов.

— Крымский, наверное, сейчас извергается, я точно не знаю. Я думаю, что следует ожидать взрывных извержений от вулкана Безымянный на Камчатке: у него извержение почти постоянное, но лава медленно «выжимается» из купола. А раз в полгода все взрывается, и сейчас он то пытается извергнуться, то затихает. Но все равно будут взрывы. Вулкан Шивелуч — он похож на безымянный, но ведет себя немного по-другому, тоже регулярно взрывается. Вот эти два вулкана, которые регулярно дают катастрофические извержения. Это наше счастье, что там рядом нет населенных пунктов. Вулкан Ключевской — один из самых активных и молодых вулканов в мире. Последнее время он изменил активность: у него красивые извержения. Будет ли он менять свою активность — интересно. Но если он взорвется, мало не покажется, — объясняет эксперт в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Сейчас, по данным СМИ, вулкан Шивелуч, который находится на Камчатке, выбросил столб пепла три километра в высоту. Сотрудники МЧС объяснили, что при нахождении рядом с вулканом есть возможность попасть под пеплоход, который может вызвать аллергические реакции. Вулкан проснулся в начале августа и действует до сих пор.

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