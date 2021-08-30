Выставка достижений столичных школьников пройдет на бульварах города

Фото: Вечерняя Москва

На Чистопрудном и Тверском бульварах с 31 августа до конца сентября пройдет выставка, рассказывающая о достижениях столичных школьников. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки города.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии ребят, достижения которых прославили столичную систему образования, а также наиболее яркие проекты, сделавшие школы и колледжи Москвы соответствующими лучшим мировым стандартам.

— Мы приглашаем горожан заглянуть «за кулисы» школы, увидеть новые дизайнерские решения, современные, просторные и отлично оборудованные пространства. И, конечно, познакомиться с ребятами, успехами которых гордится город. Их способности, увлеченность, трудолюбие поддерживают и развивают педагоги школ и колледжей, — приводит слова начальника управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью столичного департамента образования и науки Екатерины Паршиной агентство городских новостей «Москва».

На выставке будут представлены победители статусных чемпионатов, олимпиад, юные изобретатели, 400-балльники ЕГЭ и другие школьники и студенты колледжей, которые заявили о себе громкими успехами. Также на снимках можно будет увидеть интерьеры столовых, спортивных залов рекреаций и оформление территорий школ.