Принц Уильям рассказал об увлечениях своих детей

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Принц Уильям рассказал об увлечении восьмилетнего старшего сына и шестилетней дочери к танцам, которое им передалось от его матери принцессы Дианы.

— Моя мама всегда танцевала, она очень любила танцевать. Теперь танцы нравятся моему сыну Джорджу и дочери Шарлотте. Они просто обожают танцевать, — приводит слова Уильяма издание Express.

Известно, что Диана Спенсер с детства увлекалась балетом, однако, повзрослев, прекратила тренировки, так как из-за высокого роста не могла заниматься танцами профессионально. Однако окончательно забыть свое увлечение не смогла. Поклонники королевского семейства помнят ее танец с Джоном Траволтой во время визита в Белый дом при правлении Рональда Рейгана в 1985 году.

Диана Спенсер и принц Чарли обручились 40 лет назад, их свадьба состоялась 29 июля 1981 года. На следующий год у леди Ди родился сын — принц Уильям, спустя еще два года — второй сын, принц Гарри.

Принцесса Диана активно участвовала в жизни своих сыновей Гарри и Уильяма. Она посвящала детям много времени, но воспитывала в строгости. Однажды леди Ди довела своего старшего сына до слез из-за его, как казалось матери, плохого поведения.