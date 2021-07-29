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«Вспыльчивый характер»: принцесса Диана доводила до слез принца Уильяма

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Вспыльчивый характер»: принцесса Диана доводила до слез принца Уильяма
Фото: Скриншот с видео на youtube канале «Vadim777Bogaturov»

Принцесса Диана воспитывала своих сыновей Гарри и Уильяма в строгости, иногда доводя их до слез, несмотря на свой веселый нрав. Об этом говорится в материале британского издания Express.

Диана Спенсер и принц Чарли обручились ровно 40 лет назад, их свадьба состоялась 29 июня 1981 года. На следующий год у леди Ди родился сын, принц Уильям, спустя еще два года — второй сын, принц Гарри.

Известно, что принцесса Диана активно участвовала в жизни детей. Она посвящала им много времени, но воспитывала в строгости. Однажды леди Ди довела своего старшего сына до слез из-за его, как казалось матери, плохого поведения.

— После занятий в школе Уильям хотел поиграть с мальчиками и отправился на футбольное поле. Но Диана побежала за ним, схватила за руку и ударила на глазах у всех его друзей. Ей показалось, что он плохо себя вел. Уильям расплакался, но его быстро посадили в машину и увезли во дворец. У нее был очень вспыльчивый характер, — говорится в сообщении.

До этого бывший гендиректор британской телерадиокорпорации BBC Тони Холл ушел с поста председателя совета попечителей лондонской Национальной галереи из-за ситуации вокруг интервью с принцессой Дианой в 1995 году, которое стало причиной развития у нее паранойи, а также ухудшило ее отношения с принцем Чарльзом.

В начале июня автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион. Автомобиль Ford принцессе Диане подарил принц Чарльз в честь их помолвки в 1981 году. Организаторы торгов надеются выручить за лот порядка 30–40 тысяч фунтов стерлингов. Аукцион прошел 29 июня.

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