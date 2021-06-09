Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион

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Автомобиль Ford, который принцессе Диане подарил принц Чарльз в честь их помолвки в 1981 году, продадут с аукциона. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Reeman Dansie.

— Этот Ford был личным транспортным средством принцессы Дианы в течение раннего и наиболее счастливого этапа ее отношений с принцем Уэльским. Есть многочисленные фотографии Дианы, на которых она запечатлена за рулем этого автомобиля и даже заснята сидящей в нем и наблюдающей за принцем, играющим в поло, — говорится в сообщении аукционного дома.

Организаторы торгов надеются выручить за лот порядка 30–40 тысяч фунтов стерлингов.

Аукцион пройдет 29 июня, уточняется в сообщении.

Ранее бывший гендиректор британской телерадиокорпорации BBC Тони Холл ушел с поста председателя совета попечителей лондонской Национальной галереи из-за ситуации вокруг интервью с принцессой Дианой в 1995 году, которое стало причиной развития у нее паранойи, а также ухудшило ее отношения с принцем Чарльзом.

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