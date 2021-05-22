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Экс-глава BBC покинул пост в Национальной галерее из-за интервью принцессы Дианы
Фото: Скриншот видео

Экс-глава BBC покинул пост в Национальной галерее из-за интервью принцессы Дианы

Анастасия Волоснова

В мире

В субботу, 22 мая, бывший гендиректор британской телерадиокорпорации BBC Тони Холл ушел с поста председателя совета попечителей лондонской Национальной галереи из-за ситуации вокруг интервью с принцессой Дианой в 1995 году. Об этом телеканал ITV.

Ранее стало известно, что интервью, которое принцесса Диана дала журналисту BBC Мартину Баширу в 1995 году, стало причиной развития у нее паранойи, а также ухудшило ее отношения с принцем Чарльзом.

— У меня всегда было сильное чувство гражданского долга, и очевидно, что дальнейшее пребывание на этом посту будет отвлекающим фактором для организации, к которой я очень хорошо отношусь, — отметил Холл.

Журналист принес извинения за случившееся и подчеркнул, что руководство должно брать на себя ответственность за все инциденты.

Ранее принц Гарри впервые прокомментировал суицидальные мысли Меган Маркл.

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скандалжурналистыПринцесса Диана
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